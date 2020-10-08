Борис Макаренко о дебатах кандидатов в вице-президенты США

Дебаты кандидатов в вице-президенты США Майка Пенса и Камалы Харрис.

Если не очень серьезно:

- кандидатов разделяли не один, а целых два плексиглазовых экрана - у каждого свой;

- звездой соцсетрй стала муха, севшая на лоб Пенса ближе к концу дебатов;

- Харрис перебила Пенса пять раз, он ее - 10, за что сенатор от Калифорнии с милой улыбкой упрекала его: Mr. vice-president, I'm speaking. - эта фраза уже стала мемом.

Если серьезно:

1. После неудачных дебатов с Байденом и заражение ковидом, Трамп еще более отстал в рейтингах. На 7 октября разрыв составлял уже более 9 пунктов. Ставки тотализатора, почти сравнявшиеся к концу сентября, резко изменились в пользу Байдена: 64 на 35. У Пенса был шанс попытаться перехватить инициативу в кампании. Очевидно, этого не произойдет.

2. Дебаты были гораздо более "цивилизованными" - ожидаемый "обмен любезностями": Байден поднимет налоги - Трамп не справился с пандемией и так далее по всему набору горячих тем.

3. Оба кандидата справились со своими ролями. Однако опрос CNN (сразу - предвосхищая скептиков: нет, это не опрос АУДИТОРИИ КАНАЛА, это ЗАКАЗАННЫЙ телекомпанией вполне профессиональный опрос) отдал победу Харрис с преимуществом 59% : 38%. После дебатов положительная оценка Харрис выросла с 56% до 63%, у Пенса доля положительных оценок осталась неизменной - 41%.

Кампания продолжается, и октябрь - месяц предвыборных сюрпризов - далеко не кончился. Но еще один шаг к успеху тандем Байден-Харрис сегодня сделал.

Источник