Юристы ФБК требуют от ФСБ возбудить дело по факту производства в России химического оружия

Юристы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обратились в ФСБ России с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 355 УК по факту разработки, производства и накопления запрещенного химического оружия.

В ФБК напоминают, что Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении еще в 1997 году. В 2017 году власти заявили о завершении ликвидации всех имеющихся запасов химического оружия. «Однако отравление Алексея Навального токсином из семейства «Новичок» свидетельствует не только о применении, но и о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия на территории Российской Федерации», — говорят в ФБК.

Ранее анализ Организации по запрещению химического оружия подтвердил, что в биологических образцах, полученных из организма Алексея Навального, обнаружены следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок». Таким образом международная организация подтвердила выводы лабораторий Германии, Франции и Швеции. После этого адвокат Навального обратился в ООН с просьбой расследовать отравление политика.