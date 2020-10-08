Великобритания и Нидерланды поддержали санкции против России из-за отравления Навального

Введение санкций против России из-за отравления Алексея Навального поддержали Великобритания и Нидерланды.



«Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению г-на Навального, кроме участия России и ответственности ее за это ужасное нападение», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, Великобритания будет работать с международными партнерами над введением санкций против российских чиновников и тех, кого посчитают ответственными за покушение на Навального.

«На следующем заседании Совета ЕС мы поддержим призыв к санкциям», — сообщил в Twitter uлава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Ранее власти Франции и Германии сообщили, что предложат партнерам по Евросоюзу ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Санкции предполагается ввести против отдельных чиновников, которые могут быть причастны к отравлению и к нарушению норм международного права.