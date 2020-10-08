Более тысячи человек пострадали при беспорядках в Киргизии

За медицинской помощью в результате беспорядков в Бишкеке обратились 1002 человека, сообщили в министерстве здравоохранения Киргизии. 204 человека находятся в стационаре, остальные после оказания первой медицинской помощи отпущены домой, передает «Интерфакс». Один человек погиб.

В ГУВД Бишкека сообщают, что прошедшей ночью милиции и дружинникам удалось не допустить мародерства, хотя отдельные стычки между дружинниками и протестующими имели место.

В Бишкеке акции протеста начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов. 6 октября Центральная избирательная комиссия признала их недействительными. В республике создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности, люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска пока еще существующего состава парламента.

Во вторник парламент Киргизии дал согласие на назначение на пост премьера лидера оппозиционной партии «Мекенчил» Садыра Жапарова, которого освободили из колонии. Но в среду Народный координационный совет в составе пяти оппозиционных политических партий выдвинул претендентом на пост главы правительства кандидата в депутаты от «Ата-Мекена» Тилека Токтогазива.