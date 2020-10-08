Герхард Шредер пригрозил судом газете Bild из-за интервью Навального

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что планирует подать в суд на газету Bild, опубликовавшую интервью с Алексеем Навальным, где тот назвал его «мальчиком на побегушках у Путина». Об этом экс-канцлер написал на своей странице в Linkedin, передает RTVi.

В интервью изданию Навальный ранее сообщил, что у него нет сомнений, что Шредер «получает тайные платежи» от российских властей. При этом оппозиционер добавил, что у него нет документов, которые могли бы это доказать.

Шредер отметил, что газета перед публикацией интервью не обратилась к нему за комментарием и таким образом нарушила его права. «Я понимаю непростую личную ситуацию, в которой оказался господин Навальный. Его заявления в интервью газете Bild о якобы «скрытых платежах» неверны. Сам он говорит, что у него нет доказательств этих утверждений. Тем не менее BILD-Zeitung и bild.de распространили эти заявления, не спрашивая у меня мнения», — пояснил свою позицию экс-канцлер.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год, на этом посту его сменила Ангела Меркель. Теперь он возглавил совет директоров компании-оператора проекта «Северный поток». С 2017 года Шредер занимает должность председателя совета директоров «Роснефти».