Развесивших на зданиях госорганов радужные флаги активистов будут судить за незаконный пикет

Полиция намерена привлечь к ответственности за несанкционированный пикет участников Pussy Riot, которые 7 октября развесили радужные флаги на зданиях госорганов в Москве. Накануне вечером двоих из них задержали, но отпустили под обязательство о явке.

Как передает «Апология протеста», сотрудники полиции мониторили интернет и обнаружили в Instagram фотографии активистов ЛГБТК-сообщества совместно с участниками группы Pussy Riot. Полиция, говорится в рапорте, установила, что 7 октября в период с 6:30 до 8 утра участники группы провели «акцию-перфоманс», разместив флаг ЛГБТ на различных административных зданиях. Сотрудники пришли к выводу, что участники Pussy Riot провели «акцию в формате пикетирования с использованием наглядной агитации в виде флага ЛГБТ, разместив его на здание ОМВД России по Басманному району». В полиции считают, что участники акции нарушили статью 20.2 КоАП РФ.

Утром 7 октября Pussy Riot провели акцию в день рождения президента Владимира Путина, вывесив радужные флаги на «главных символах российской государственности»: здании ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Вечером двух участников группы Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих задержали. Протоколы на них составят в ближайшие дни.

Полиция хотела задержать и других участников Pussy Riot, передает AvtozakLive. К Александру Софееву приезжали полицейские, среди которых был сотрудник уголовного розыска. По месту регистрации Марии Алехиной также приезжали силовики, но дома ее не застали. Также дома не обнаружили Люсю Штейн, но полицейские отключили в квартире электричество. Приехавшие за Вероникой Никульшиной «четыре человека в черном» организовали дежурство у дома активистки.