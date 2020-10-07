Close

Франция и Германия подготовили санкции против России

07.10.2020

Германия и Франция предложат партнерам по Евросоюзу ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального, говорится в  заявлении МИД двух стран. Санкции предполагается ввести против отдельных должностных лиц, которые могут быть причастны к отравлению и к нарушению норм международного права.

«На российской земле было совершено покушение на деятеля российской оппозиции с использованием нервно-паралитического вещества военного назначения, разработанного Россией, — говорится в заявлении. — Франция и Германия неоднократно призывали Россию полностью расследовать обстоятельства этого преступления и привлечь к ответственности виновных. Россия пока не предоставила убедительных объяснений. В этом контексте мы считаем, что для отравления Навального нет другого правдоподобного объяснения, кроме причастности и ответственности России».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.