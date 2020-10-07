Германия пригрозила России санкциями из-за отравления Навального

Санкции против России неизбежны, если Москва будет и впредь отказываться от сотрудничества и не прольет свет на дело об отравлении Алексея Навального, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас.

«Без объяснений со стороны России прицельные и соразмерные санкции против лиц, причастных к отравлению, неизбежны. России не следовало бы заводить дело так далеко», — цитирует DW выступление министра в бундестаге.

По его словам, уже одна разработка, производство и хранение отравляющих веществ из группы «Новичок» является вопиющим нарушением норм международного права, которое не может остаться без последствий.

6 октября ОЗХО подтвердила, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом группы «Новичок».