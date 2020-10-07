Аркадий Дубнов: В моей любимой Киргизии какой-то странный хаос

Объявляю президента Киргизии в международный розыск

В моей любимой Киргизии какой-то странный хаос. Пока, Слава Б-гу, относительно мирный. Президент Сооронбай Жээнбеков, как будто бы снова выступил с видеообращением, сообщив, что не отдал приказа стрелять по митингующим в ночь на 5 октября, чтобы избежать кровопролития. Это было очень мудрым решением с его стороны, если быть уверенным, что его в тот момент кто-то из силовиков готов был слушать.

Говорю это потому, что в ту же ночь другие силовики моментально «перешли на сторону народа», когда его многочисленные представители пришли освобождать из заключения предыдущего президента страны Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет лишения свободы за различные прегрешения перед законом.

Между тем, Владимир Путин заявил, что «поддерживает контакт со всеми сторонами конфликта» в Киргизии, не став говорить, кого он имеет в виду.

Дело в том, что этих «сторон» точно больше, чем две...

Кроме самого президента, это несколько группировок, уже сейчас грызущихся между собой за право занять место премьер- министра и спикера парламента (вчера оба подали в отставку), посты руководителей силовых ведомств, МВД и нацбезопасности...

Власть в Киргизии сегодня вновь валяется на земле, кто в состоянии ее поднять, кого поддержат при этом в Москве?

И надо понимать, что здесь были совершенно не готовы к внезапно взбухнувшей киргизской катавасии и явно не очень понимают, чем она вызвана. Для этого пришлось бы вспоминать, как спонтанно и бурно начались в Москве протесты после фальсификации выборов в Думу в декабре 2011 года. И как брутально реагировали на это российские власти.

Киргизский ЦИК под напором протестующих уже на следующий день после выборов признал их итоги недействительными.

И здесь весьма забавно в этом контексте выглядят ссылки Путина на признание со стороны ОБСЕ выборов 4 октября в Киргизии состоявшимися - как будто не доложили российскому президенту, что сами киргизы результаты этих выборов дезавуировали и должны быть проведены новые выборы.

Какое-то дежавю, извините, наблюдается, если вспомнить, как Путин попадал впросак с поздравлениями в 2004 году Виктора Януковича с победой на президентских выборах в Украине...

Самое важное в нынешнем киргизском его абсолютно внутреннее происхождение - безответственность власти, не сумевшей уберечь одну, провластную партию от использования административного ресурса, а другую партию, союзную с властью, от циничной покупки голосов избирателей - с одной стороны, и безответственность лидеров остальных, не прошедших в парламент партий и позвавших людей на площадь и не сумевших упредить беспорядки и хаос в их рядах, что вылилось в очередной пошлый разгром президентской администрации. Никаких следов цветной революции, печенек Госдепа или «коллективного Сороса», китайского либо турецкого влияния не просматривается.

Исключительно творчество киргизских ширнармасс

Что теперь?

Ну, во-первых, для ясности хотелось бы понять, революция в Киргизии третья свершилась либо просто недо-переворот, ведь все структуры власти снесены, а президент как-будто где-то ещё функционирует?

Так вот, где он, - где-то в Бишкеке на конспиративной квартире или в своём родовом имении в Каракульдже на юге страны под Ошем, а то и вовсе на российской военной базе в Канте под Бишкеком?...

Ведь через неделю должен состояться очередной саммит СНГ(если кто-то ещё помнит про такую организацию) в режиме видеоконференции и кто-то должен же представлять Киргизию!

Поэтому я со-товарищи объявляю пятого киргизского президента Сооронбая Жээнбекова в международный розыск.

Помогите, кто может

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