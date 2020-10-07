Власти обещают рекультивировать полигон ядохимикатов на Камчатке

Козельский полигон ядохимикатов в Камчатском крае будет рекультивирован независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ. Об этом на встрече с представителем Greenpeace сообщил глава региона Владимир Солодов. По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.

Руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков рассказал, что осмотрел Козельский полигон. «Сверху ничего не видно. Но есть опасения, что произошла разгерметизация, и химикаты могли попасть в грунтовые воды, а так как пористость высокая, и полигон расположен на склоне, они могли вытечь к подножию вулкана и протечь в реку Налычева. Как я понимаю, химикаты могут быть вообще не видны, не пахнуть, но так губительно воздействовать», — сказал эколог.

Солодов отметил, что по результатам исследований нет никаких данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что ситуация в Тихом океане связана с Козельским полигоном. Хотя ранее он называл полигон самым очевидным источником загрязнения.

7 октября СК возбудил уголовное дело в связи с экологической катастрофой на Камчатке. Ведомство проверяет возможные источники отравления, в том числе с полигонов ядохимикатов.