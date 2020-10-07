В Рязанской области загорелась военная часть, рвутся снаряды

UPD: Спасатели эвакуируют жителей более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров, сообщили в МЧС.

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На территории воинской части в Рязанской области начался пожар. Очевидцы сообщают о взрывающихся снарядах. «Стены дрожат даже в соседних деревнях. Пожар уже начали тушить вертолеты с воздуха», — рассказал собеседник RZN.info.

В Минобороны сообщили, что на территории, расположенного в лесистой местности склада хранения артиллерийских боеприпасов, загорелась трава. Огонь перекинулся на склад. Штатный пожарный расчет воинской части не смог потушить огонь. На место прибыли сотрудники МЧС.

«В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов, — сообщили военные. — Личный состав и гражданский персонал эвакуированы».