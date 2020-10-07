На поиск заказчика убийства Анны Политковской остался год

7 октября 2021 года истечет срок давности по убийству журналистки Анны Политковской. На сайте «Новой газеты» ее коллеги запустили счетчик, где отсчитывается время до того, как заказчики убийства останутся безнаказанными.

Анна Политковская была убита 14 лет назад в подъезде своего дома в Москве. 7 октября 2006 года киллер сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный — в голову.

«Убийцу и организаторов нашли и судили, сейчас они сидят в тюрьме. Но имя заказчика до сих пор не названо. Притом что улики и многие обстоятельства убийства вели в Чечню, в частности, ее высокопоставленным руководителям, следствие не предприняло попыток выйти на заказчиков; по мнению адвокатов семьи Политковской, ее близких и коллег, следователи просто их не искали. Теперь официально на это остался всего лишь год — 7 октября 2021-го истечет срок давности по этому преступлению», — пишет «Новая газета».