В Берлине стартовал суд по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили

В Берлине прошло первое заседание Высшего земельного суда, рассматривающего дело о совершенном год назад убийстве бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили.

Как передает DW, прокуратура обвиняет 55-летнего гражданина России Вадима Соколова (известного также как Вадим Красиков) в совершении убийства в берлинском парке из пистолета с глушителем. Задание «ликвидировать жертву» он получил от властей РФ, заявил федеральный прокурор Рональд Георг. Убийство было совершено «коварным способом, из корыстных побуждений или других низменных побуждений», отметил он.

Обвиняемый использовал поддельный паспорт для получения шенгенской визы и въезда на территорию Германии. В августе 2019 года он прибыл из Москвы в Париж, оттуда — в Варшаву и затем в Берлин. В столице Германии он на велосипеде приблизился к жертве сзади. Сначала он выстрелил в Хангошвили из пистолета Glock в верхнюю часть туловища, а после того как он упал на землю — дважды в голову. Во время попытки бегства предполагаемый преступник был задержан.

Первое заседание продолжалось чуть менее часа. 8 октября будут опрошены свидетели убийства Хангошвили. Процесс проходит при соблюдении жестких мер безопасности. Предполагаемый преступник находится в держащемся в секрете изоляторе.

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года. Россия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям The Insider, на самом деле это связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в июне 2020 года вышли на след второго вероятного участника убийства Хангошвили — россиянина с паспортом на имя Романа Давыдова. The Insider выяснил, что его настоящее имя — Роман Демьянченко, в прошлом он был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения «Вымпел».

Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро, утверждал ранее президент России Владимир Путин: «Это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро».