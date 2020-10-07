Чичваркин намерен оплатить часть лечения Навального в берлинской клинике

Бизнесмен Евгений Чичваркин сказал планирует оплатить часть счета за лечение Алексея Навального в берлинской клинике. Об этом он рассказал «Открытым медиа», не уточнив сумму, которую готов дать, а также связывался ли он уже по этому поводу с Навальным или его семьей.

Ранее Навальный в интервью Юрию Дудю говорил, что клиника еще не выставила окончательный счет, но лечение может стоить порядка €60−70 тыс. Политик отмечал, что есть «набор людей», готовых помочь с оплатой лечения, но условием их участия в этом будет публичность.