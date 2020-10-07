СК возбудил уголовное дело по двум статьям после загрязнения океана на Камчатке

Следственный комитет по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных возбудил уголовное дело по двум статьям: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов; а также о загрязнении морской среды.

Изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных на территории акватории Авачинского залива отмечено «вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом», говорится в сообщении СК.

«Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты. Следствием проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов», — рассказали следователи.