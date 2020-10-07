Журналисты насчитали 22 улицы имени Путина

В России в честь президента Владимира Путина к 2020 году названы 22 улицы. Больше половины из них находятся на Северном Кавказе: в Дагестане в честь президента названы 7 улиц, в Ингушетии — 3, в Чечне — 2, пишут «Открытые медиа». В Татарстане и Красноярском крае в честь президента названо 3 и 2 улицы соответственно. По одной улице Путина есть в Оренбургской, Курганской и Смоленской областях, Удмуртии и Ханты-Мансийском автономном округе.

Практически все названные именем президента улицы находятся в селах или деревнях. Единственный крупный город, где в честь президента названа улица, — это Грозный, главный проспект которого с 2008 года носит имя В. В. Путина.

По данным РБК, в 2014 году было 9 улиц, названных в честь президента. Таким образом, за последние шесть лет — с момента присоединения Крыма — количество названных в честь Путина улиц более чем удвоилось.



