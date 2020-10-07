Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента

Участники группы Pussy Riot провели акцию против государственной гомофобии, вывесив в Москве радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД Басманный и министерства культуры. Акцию активисты посвятили дню рождения Владимира Путина, которому сегодня исполняется 68 лет.

Они потребовали от президента расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, принять закон, запрещающий дискриминацию про принципу гендера и сексуальной ориентации, легализовать однополые партнерства, прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей, отменить закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения, сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.