На $7,6 млрд Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» и его партнеров за строительство газопровода «Северный поток-2». Как передает РБК
, «Газпром» оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд), еще пять компаний, участвующих в строительстве проекта — на 234 млн злотых ($61 млн). Речь идет о французской Engie, немецких Uniper и Wintershall, австрийской OMV, а также голландско-британской Shell.
Регулятор наложил на них максимальные штрафы, предусмотренные законодательством (в размере 10% годового оборота) за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства. Помимо этого, компании обязаны в течение 30 дней расторгнуть контракты, заключенные для финансирования газопровода. Они могут обжаловать это решение в суде.