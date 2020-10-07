В мэрии Усть-Кута жалуются на произвол силовиков при обысках

Следователи и сотрудники ФСБ в ходе обыска изъяли более 19 млн рублей у арестованного по делу о злоупотреблении полномочиями главы города Усть-Кута Иркутской области Александра Душина. По версии следствия, в 2019 году Душин от имени мэрии заключил с коммерческой фирмой муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству. Позднее, несмотря на невыполнение работ в полном объеме, а также выполнение части работ не в соответствии с контрактом, глава города подписал акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат.

О том, как проходил обыск в городской администрации, порталу ust-kut24.ru рассказали очевидцы. «…Нас прямо практически гнали в актовый зал, только что по спинам автоматами не били…. Говорили резко, грубо….я выросла в советское время и нам в школе рассказывали о том, как фашисты загоняли мирное население в сараи и сжигали заживо. Так вот, тут было практически такое же чувство, нас гнали точно так же…», — рассказала одна из сотрудниц мэрии.

Другая собеседница портала рассказала, что отношение силовиков к сотрудникам администрации было как к преступникам: «…Я сразу вспомнила сцену захвата заложников на Дубровке в 2004 году. Их тогда согнали в зрительный зал и не выпускали даже в туалет, заставляя ходить в оркестровую яму… с нами происходило практически тоже самое, мы чувствовали себя заложниками… особенно мерзко было, когда женщин в туалет, водил вооруженный автоматом бугай».