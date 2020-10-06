Президент Кыргызстана призвал стороны к переговорам

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вновь назвал происходящее в стране незаконным захватом власти и призвал сесть за стол переговоров.

«К сожалению, сейчас пытаются внести раскол, манипулируя вопросом севера и юга. Поэтому, единственное, что нам сейчас нужно, это сесть за стол переговоров, прекратить споры и дележку должностей. Ситуация, к сожалению, отпугивает инвесторов. Пандемия до сих пор в силе. Приближается зима, ситуация очень тяжелая. Так что все надо решать за столом переговоров. Все должно быть сделано в правовом поле. Я, как легитимный президент, готов провести переговоры с теми политическими силами, которые хотят стабилизировать ситуацию», — сказал Жээнбеков.

Ранее ЦИК признал недействительными итоги парламентских выборов. До этого в Бишкеке демонстранты захватили Белый дом, где находится парламент и администрация президента, освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также бывших депутатов Равшана Жээнбекова и Садыра Жапарова.