Навальный обратился в ООН за расследованием своего отравления

Юрист Алексея Навального обратился в ООН с просьбой расследовать отравление политика. Об этом Навальный сообщил в своем блоге.

Политик отмечает, что вся международная часть дела идет про линии организации по запрещению химического оружия, но их интересует только сам факт обнаружения «Новичка», а кого именно травили и как, ОЗХО не сильно интересует: «Тем не менее, внимательно изучая похожие случаи за последние годы, мы поняли, что есть такой международный институт, который вполне полномочен заняться расследованием по делу. Это так называемые спецдокладчики ООН».

По словам Навального, спецдокладчик ООН может запросить у Германии результаты анализов, а у России — его одежду и медицинские документы.

«Ну и, по идее, расследование со стороны ООН должно полностью устраивать российских официальных лиц. В пресс-релизах они пишут про некое «международное расследование». А что может быть «международнее»? Так что вот мы решили попробовать пойти таким путем. Мой французский адвокат, Вильям Бурдон обратился от моего имени в ООН. Расследованием будут заниматься спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан», — сообщил Навальный.

В России уголовного дела об отравлении политика до сих пор не возбуждено.