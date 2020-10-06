Аббас Галлямов о ситуации в Киргизии

Вижу в сети восхищение по поводу скорости, с которой совершилась очередная киргизская революция. Вот как надо, дескать, власть захватывать - не с цветами по улицам расхаживать, а полицию булыжниками закидывать.

Определяющим здесь является слово «очередная». На самом деле та легкость, с какой в Киргизии захватывается власть, неразрывно связана с частотой происходящих там переворотов. Конечно, из любого правила бывают исключения, но в целом, режим, утвердившийся в результате силового противостояния, скорее всего не будет обладать той степенью легитимности и, следовательно, устойчивости, какой обладает режим, сформированный в результате мирного транзита. Последний, возможно, займёт больше времени, но будет больше похож на результат некого консенсуса. Следовательно и по-реваншистски настроенных групп он породит меньше. А это, собственно, и является залогом будущей устойчивости.

И второе. Люди, захватившие власть силой, с большей степенью вероятности будут рассматривать ее как свою законную добычу. Как трофей. А с трофеем сами знаете, что делают. Потрошат, шкуру - под ноги, голову - на стену над камином. Считаться с каким-то там общественным мнением после этого? С какой стати? Отсюда родом и Сталин, и Мао, и династия северокорейских Кимов, и множество других недемократических режимов.

Так что, отдавая должность решительности киргизских революционеров, лично я предпочитаю спокойное мужество белорусов и хабаровчан.

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