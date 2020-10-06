Проигравшая на выборах «Единая Россия» сумела поставить спикером думы Томска своего депутата

Спикером Гордумы Томска избрали представителя «Единой России» Чингиса Акатаева, несмотря на отсутствие у партии большинства. За него проголосовали 20 из 37 депутатов, хотя во фракцию партии власти входят только 11 человек. 15 голосов на выборах спикера набрала глава местного штаба Алексея Навального Ксения Фадеева.

Глава комитета Госдумы по местному самоуправлению и депутат от ЛДПР Алексей Диденко утверждает, что кроме единороссов Акатаева поддержали три депутата от «Справедливой России», двое от «Новых людей», депутат Партии роста и три члена КПРФ. Однако голосование за спикера тайное и поименный список не отображается в протоколе, отмечает «Тайга.инфо».

«Тайное для того, у кого нет аналитического мышления, — объяснил Диденко изданию. — Мы же не пальцем деланные. Все было видно, кто с кем договорился, кто стал вице-спикером. Понятно, что это была сделка».

Вице-спикером стал глава фракции КПРФ Андрей Петров, «Единая Россия» не стала выставлять против него кандидата. Но глава томского обкома КПРФ Наталья Барышкинова заявила, что коммунисты не поддерживали Чингиса Акатаева. Она предположила, что Акатаева могли поддержать депутаты «Яблока», но там уверяют, что «консолидированно поддерживали» главу штаба Навального Ксению Фадееву.