Нарышкин сообщил о террористах в Нагорном Карабахе

В зону конфликта в Нагорном Карабахе активно стягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, «речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне».

«Нас не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию», — подчеркнул Нарышкин.

Глава СВР отметил, что «нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов»: «На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция».