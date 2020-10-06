Собянин обязал компании сообщать номера телефонов и автомобилей сотрудников на «удаленке»

Согласно указу мэра, предоставлять данные надо с 12 октября. Кроме номера телефона и автомобиля необходимо сообщить номера электронных карт «Тройка» и «Стрелка», социальной карты и месячного проездного билета.
Как отмечает РБК, весной таких требований к работодателям не предъявляли — тогда речь шла о предоставлении властям численности сотрудников, переведенных на удаленный режим работы или оставленных на своих местах.
Ранее Собянин обязал компании перевести на дистанционную работу минимум 30% сотрудников.