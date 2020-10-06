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Собянин обязал компании сообщать номера телефонов и автомобилей сотрудников на «удаленке»

06.10.2020

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал предпринимателей еженедельно предоставлять данные о работниках, которые переведены на удаленный режим — необходимо сообщать номера их мобильных телефонов и автомобилей.

Согласно указу мэра, предоставлять данные надо с 12 октября. Кроме номера телефона и автомобиля необходимо сообщить номера электронных карт «Тройка» и «Стрелка», социальной карты и месячного проездного билета.

Как отмечает РБК, весной таких требований к работодателям не предъявляли — тогда речь шла о предоставлении властям численности сотрудников, переведенных на удаленный режим работы или оставленных на своих местах.

Ранее Собянин обязал компании перевести на дистанционную работу минимум 30% сотрудников.

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