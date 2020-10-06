Правозащитники потребовали пересмотреть статьи УПК об обысках

«Мемориал», «Открытая Россия» и фонд «Общественный вердикт» потребовали пересмотреть статьи уголовно-процессуального кодекса о порядке проведения обысков и прекратить использовать их «для запугивания российских граждан». Заявление, с которым ознакомилась «Новая газета», выпущено после самоубийства журналистки Ирины Славиной.

В заявлении отмечается, что УПК содержит в себе «лазейки» для обхода собственных нормативных требований: «Так, допускается производство обыска в жилом помещении без судебного решения «в исключительных случаях», когда производство следственного действия не терпит отлагательства — с последующим уведомлением суда. В результате, каждый второй обыск становится неотложным».

Авторы обращения отмечают, что обыски «уже почти традиционно» проводят ранним утром. Зачастую они сопровождаются выносом или распилом входной двери.

«У обыскиваемых и членов их семей изымают всю компьютерную технику, все телефоны и носители данных — даже если характер расследуемого дела не имеет к технике никакого отношения <…> Изъятая техника и денежные средства не возвращаются годами либо совсем пропадают в недрах следственных органов. Такой обыск, по сути, мало отличается от грабежа», — говорится в заявлении.

Правозащитники считают, что в УПК должны быть внесены изменения, препятствующие злоупотреблениям следователя: «Мы предлагаем представителям гражданского общества, адвокатского сообщества, юристам объединить усилия и выработать пакет требований к власти, воплощение которых стало бы не только данью памяти Ирины Славиной, но позволило бы устранить условия, породившие трагедию в Нижнем Новгороде».

Ирина Славина покончила с собой 2 октября перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. За день до гибели в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации».