Геннадий Гудков: Кто спасет Армению?

Мало кто обращает внимание, что армяно-азербайджанский конфликт - это не только накопившиеся за столетие противоречия между этими странами и народами, но и битва между демократией и авторитаризмом. Я специально в этой статье не буду анализировать межнациональные и межгосударственные взаимные претензии этих государств, хотя мне довелось в качестве депутата ГД на протяжении ряда лет часто бывать на Кавказе и знакомиться с сутью проблем и противоречий. Тем не менее, исторический и прочий анализ сложившегося территориально-национального конфликта между Арменией и Азербайджана я оставлю ученым, историкам и специалистам. Давайте лучше поговорим о политическом аспекте начавшейся войны.

С недавних пор Армения вслед за Грузией взяла твердый курс на построение демократии (надеюсь, поздравление Пашиняном Лукашенко «с победой на выборах» не отменяет этого вывода!). В этом ее главное отличие от Азербайджана, который становится все больше похож на Беларусь, Россию и другие полу-диктаторские и авторитарные режимы планеты. Именно по этой причине положение нынешней армянской власти в условиях масштабного вооруженного конфликта - критическое. Главный геополитический союзник Армении на протяжении последних десятилетий - это Россия. Но сегодня в РФ президент Путин откровенно реставрирует абсолютизм, шагая в новую диктатуру. Вот почему из-за разных политических моделей развития наших стран путинская Россия де-факто самоустранилась от поддержки, ведь нынешнему российскому режиму армянская демократия - как кость поперек горла. Я догадываюсь, что неофициальные переговоры о поддержке Россией Армении уже наверняка состоялись. С учетом того, что Армения до сих пор «не обратилась в ОДКБ», выставленная Россией цена такой поддержки оказалась неприемлемой для нового армянского руководства. Предполагаю, речь наверняка шла о восстановлении полного управления республикой напрямую из Москвы и радикальной смене политического курса на демократию.

Азербайджан, заметно усилившийся за счет золотого десятилетия нефтяного бума и кратно превосходящий маленькую Армению численно, полон решимости взять реванш и вернуть себе часть территории и населения (в первую очередь Карабах), обрекая его жителей снова вернуться во времена абсолютизма и вождизма. Удовольствие, прямо скажем, ниже среднего! Вот почему (наряду с другими факторами) президент Алиев получил в вооруженном конфликте с Арменией практически полную поддержку турецкого лидера Эрдогана, строящего огромное авторитарное государство на границах Европы: политические принципы построения власти в этих странах (я опускаю исторические корни и т.д.) становятся все ближе и ближе.

Война, как я уже сказал, сегодня смертельно опасна для нарождающейся армянской демократии и способна ее уничтожить. Зато начавшаяся война, безусловно, выгодна Азербайджану и поддерживающей его Турции: в обеих странах всерьез зреют обычные для абсолютистских государств проблемы, когда война становится идеальным «патриотическим» методом сплотить нацию вокруг вождей, укрепить их личный рейтинг и право на неограниченную власть. Особенно в условиях, когда на них начинают давить неизбежные негативные экономические и социальные последствия, связанные с монополизацией этой самой политической власти.

Вот почему Карабах сегодня чем-то по сути происходящих там процессов похож на Гонконг, который Британия ~ 30 лет назад мягко «передала» Китаю. Печальные последствия не заставили себя долго ждать: увы, за прошедшие десятилетия Китай так и не стал свободным и демократическим государством, а «интеграция» демократического Гонконга (принцип «одна страна, два строя») фактически превратилась в его поглощение огромной 1,5 миллиардной державой.

Не выдерживает никакой критики поставки в Азербайджан оружия из Израиля, который разыгрывает в этом регионе «иранскую карту». (Иран и Азербайджан, мягко говоря, далеко не в самых лучших отношениях друг с другом). То, что вчера было возможно - я имею ввиду контракты для военного укрепления Азербайджана в пику Ирану) - сегодня неприемлемо: израильское оружие ожидаемо развернулось в сторону Армении. Вот почему необходимо как минимум на неопределенной время «заморозить» военные поставки. В противном случае, израильское оружие будет объективно убивать армян и содействовать готовности Азербайджана решить все проблемы исключительно военным путем.

Сегодня, на мой взгляд, мировому сообществу необходимо защитить Армению от войны, потому что Азербайджан заявил отнемерении пойти до конца, до полной военной победы и уже разговаривает с Арменией языком жесткого ультиматума. Если он именно таким способом добьется успеха - про демократию в Армении можно будет надолго забыть. Как и о возможности армянам, населяющих Карабах (сейчас не говорю о деталях территориальных споров), жить в свободном государстве. Помочь Армении может только демократический мир, Россия, увы, этого делать активно не будет, да и не сможет (ее влияние на Кавказе падает, а невнятная позиция ее лидера говорит как раз о нежелании помогать армянской демократии). Вот почему только США, ЕС, Израиль и другие демократические страны должны предпринять срочные меры, чтобы остановить войну и перевести конфликт в переговорное русло. В отличие от нынешнего Минского формата, с его бесхребетной позицией типа «армяне и азербайджанцы, вы сами договоритесь, а мы станем гарантами ваших договоренностей», необходимо активное участие ведущих держав мира в разумном разрешении территориальных и прочих споров. Ведь и у Азербайджана существует проблема Нахичеваня - территори, отделенной от Азербайджана армянским «рукавом», который разделяет эту страну на две части. В сложившихся условиях обмен территориями, о чем чуть было не договорились в конце 90-х - в начале 2000-х руководители этих стран, мог бы, наверное, стать разумным и взаимопреемлемым компромиссом для достижения прочного мира в регионе. Впрочем, могут быть и другие мирные способы разрешения противоречий, которые накапливались между странами и народами МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. К сожалению, сами конфронтирующие страны, как показывает опыт 26-ти летнего противостояния, не способны договориться без активной позиции и помощи со стороны ведущих стран мира.

Пора давно понять, что трагические события на Кавказе не есть просто конфликт между Арменией и Азербайджаном. Это отражение главного противоречия современной эпохи: противостояние свободы и несвободы, демократии и авторитаризма. И забывать об этом ни в коем случае нельзя!

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