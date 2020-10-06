Алексей Макаркин о перевороте в Киргизии

Киргизский поствыборный сценарий можно назвать «Всех на волю». В клановой системе всегда есть немало обиженных, проигравших борьбу за власть и влияние - и такие игроки вполне могут оказаться за решеткой. Как только начинается очередной передел ресурсов с использованием уличных технологий, то появляется шанс освободить сидельцев, который их соратники стараются максимально быстро использовать. Чтобы недавние арестанты смогли лично поучаствовать в очередном туре борьбы за власть.

Бывший депутат Садыр Жапаров был сторонником второго президента Курманбека Бакиева и не договорился с лидером свергнувшей Бакиева оппозиции Алмазбеком Атамбаевым, некоторое время находился в Беларуси у гостеприимного Александра Лукашенко (как и Бакиев). В результате одного из местных экономических конфликтов (вокруг рудника в Иссык-Кульской области) был признан виновным в захвате заложника (тогдашнего полпреда правительства в области) и приговорен к 11,5 годам лишения свободы. Во время пребывания Жапарова в заключении умерли его родители, погиб в автокатастрофе сын – но новый президент Сооронбай Жээнбеков так и не удовлетворил его прошение о помиловании. В результате сейчас Жапарова без всякого прошения освободили из колонии соратники из партии «Мекенчил», которая, по официальным данным, немного не дотянула до 7%-ного барьера на нынешних выборах, уже признанных недействительными.

Но, конечно, куда больший резонанс вызвало освобождение из СИЗО в Бишкеке самого экс-президента Атамбаева, попавшего туда в результате острого конфликта с Жээнбековым. Атамбаева задержали в прошлом году после штурма его резиденции, в ходе которого пострадали более 130 человек, а один спецназовец погиб. Атамбаева тогда обвинили в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и в коррупционных преступлениях – он был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Освобождение Атамбаева неудивительно, так как одним из лидеров протестующих, занявших минувшей ночью здание парламента, был его сын. Атамбаев представлял часть северной элиты страны, которая недовольна преобладанием южан (земляков Жээнбекова) в будущем парламенте. Жапаров, кстати, тоже северянин, хотя и был сторонником южанина Бакиева.

Демонстранты настояли на освобождении бывшего атамбаевского премьер-министра Сапара Исакова, осужденного при Жээнбекове к 15 годам лишения по свободы по делам о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, реконструкции Исторического музея и ипподрома. И еще одного экс-премьера (тоже при Атамбаеве) – Жанторо Сатыбалдиева – приговоренного к 7,5 годам тоже по «делу ТЭЦ».

Разумеется, на белорусский сценарий вся эта буйная клановая вольница совершенно непохожа. Никакой идеологии, нет идеализма, на их месте чистый прагматизм, помноженный на коммерцию и стремление к власти. В этой ситуации любая попытка стать демиургом (будь то действующего президента Жээнбекова или Атамбаева, пытавшегося играть при нем роль лидера «партии власти») наталкивается на столь сильное сопротивление, что завершается неудачей. А побеждающая сторона вполне может явочным порядком взять власть и лишь постфактум ее оформить - как было при свержении Бакиева.

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