В Москве приостановили действие социальных карт для пожилых и школьников

В Москве с 9 октября временно отменяется бесплатный проезд для жителей старше 65 лет, а также льготный проезд для школьников, объявил мэр Сергей Собянин.

«С 9 октября и до окончания каникул, льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. А уплаченные за проезд деньги — перенесены на более поздний срок. Также до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома», — заявил мэр.

Он также сообщил, что в ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения будет переведена исключительно в электронный вид, что позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки.

Кроме того, работодателям, которые не выполнили распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников на «удаленку», теперь грозит штраф или приостановление деятельности.