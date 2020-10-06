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Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

06.10.2020

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Роджер Пенроуз за открытие, что образование черных дыр является строгим следствием общей теории относительности, а также Райнхард Генцель и Андреа Гэз — за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре Галактики.

Как передает «Интерфакс», англичанин Роджер Пенроуз (возглавляет кафедру математики Оксфордского университета) открыл, что образование черных дыр является следствием общей теории относительности. Нобелевский комитет отмечает, что Пенроуз «изобрел гениальный математический метод для исследования общей теории относительности Эйнштейна». Он показал, что эта теория «приводит к образованию черных дыр — монстров времени и пространства, которые захватывают все, что в них входит».

Немец Рейнхард Гензель (Институт внеземной физики общества Макса Планка) и англичанка Андреа Гез (профессор кафедры физики и астрономии в Калифорнийском университете) обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Они пришли к выводу, что единственным объяснением этому может быть сверхмассивная черная дыра.

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