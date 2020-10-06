В Авачинском заливе погибли до 90% донных организмов

В акватории Авачинского залива на Камчатке погибло 90% донных организмов, показало исследование, проведенное сотрудниками Кроноцкого заповедника и Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы обследовали дно океана у устья реки Налычево, в бухте Спасения, бухте Гротовая, в окрестностях острова Старичкова. При погружении на глубину 5-15 метров практически на протяжении всего пути были обнаружены мертвые морские ежи, морские звезды, балянусы, рыбы, морские черви, панцирные и голожаберные моллюски. Если сравнить с тем, что я наблюдал до загрязнения океана, можно сделать вывод, что погибло около 90% всех донных организмов, — рассказал водолаз Александр Коробок, который помогал в обследовании дна. — У мыса Налычево видимость нулевая, вода коричневого цвета из-за взвеси разложившихся гидробионтов, что нехарактерно для мелководных скалистых открытых рифов. На поверхности также присутствует множество плавающей органики».

Биолог Иван Усатов отмечает, что сейчас основная угроза нависла над каланами, которые не могут кормиться павшими морскими ежами, а это основа рациона этих морских млекопитающих.

Источник загрязнения Тихого океана пока не установлен. Но губернатор Камчатки Владимир Солодов «самым очевидным» называет Козельский полигон ядохимикатов. «Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры», — рассказал он.

Солодов также дал поручение организовать проверку Камчатского водоканала и «Камчатскэнерго», которые потенциально могли оказать такое воздействие.