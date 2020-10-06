Навальные дали интервью Юрию Дудю в Берлине

Алексей Навальный дал первое после отравления интервью российскому журналисту. Политик и его супруга Юлия пообщались в Берлине с Юрием Дудем.





Ранее Навальный дал интервью немецкому журналу Der Spiegel, где заявил, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. По настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты пришли к выводу, что политик был отравлен веществом группы «Новичок». Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Российские власти и медики это отрицают.

