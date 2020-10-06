Россия вошла в топ-5 стран по темпам отказа населения от наличных

Россия заняла четвертое место в мире по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей, говорится в докладе Boston Consulting Group. Как передает РБК, аналитики оценили чистое изменение потребительских платежей наличными: показатель рассчитывается как доля потребителей, более активно использовавших наличные в пандемию, минус процентная доля потребителей, которые стали менее активно использовать наличные. В России он составил -48%, ее опережают только Великобритания (-62%), Канада (-59%) и Австралия (-53%). Четвертую позицию вместе с Россией делит Румыния (-48%), а на пятом месте Нидерланды (-47%).



По итогам 2010–2018 годов в России уже был отмечен 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций: с 5,8 до 172 в год на человека. Тогда по этому показателю Россия обогнала все страны Европы. «Пандемия коронавируса и ее последствия ускорили изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около десяти лет», — сказал управляющий директор и партнер офиса BCG в Париже Ян Сенан.

По данным Банка России, за второй квартал 2020 года доля безналичных платежей выросла почти до 70% — такой уровень безналичных расчетов ЦБ ожидал только по итогам 2020 года.