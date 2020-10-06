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На Камчатке в реке обнаружили отложения и пену

06.10.2020

Специалисты Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии обнаружили в одном из притоков реки Налычево, впадающей в Авачинский залив, подозрительные отложения и пену по берегам. Об этом заявил врио руководителя института Александр Варкентин, передает ТАСС.

«Цвет воды отличается от нормального. На дне такие отложения желто-коричнево-зеленого цвета. По берегам местами пена», — сказал он.

Специалисты гидрометеослужбы ранее выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа в Авачинском заливе Камчатки. Зафиксирована гибель животных.

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