Трамп вернулся в Белый дом и уже подвергся критике

Президента США Дональда Трампа выписали из больницы, лечение от COVID-19 он продолжит в Белом доме.

«Не нужно страшиться ковида. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью. Под руководством администрации Трампа мы разработали замечательные препараты и приобрели знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!» — написал Трамп в Twitter.

Президент прибыл в Белый дом на вертолете в маске, однако снял ее при входе в здание, отмечает «Интерфакс». За это он сразу подвергся критике со стороны своего соперника Джо Байдена.

«Я хотел бы надеяться, что президент, пройдя через то, что прошел — и я рад, что он, кажется, чувствует себя довольно хорошо — донесет правильный урок до американского народа: маски имеют значение», — сказал Байден.