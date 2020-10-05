В Бишкеке против митингующих применили светошумовые гранаты и газ

В Бишкеке полиция для разгона митингующих против результатов прошедших накануне парламентских выборов применила светошумовые гранаты и газ.

Как сообщает «Медиазона», демонстранты сегодня подошли к Белому дому, который находится рядом с площадью Ала-Тоо, где собралась основанная масса протестующих. Они пытались сломать ворота Белого дома, некоторые начали кидать в него камни. Силовики применили светошумовые гранаты и газ.

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Большинство голосов получили провластная партия «Биримдик» и партия «Мекеним Кыргызстан». Оппозиция вышла на акции протеста в Бишкеке, Таласе и Нарыне, требуя отмены результатов выборов.