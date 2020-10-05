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Greenpeace: загрязнение на Камчатке движется в сторону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

05.10.2020

Команда Greenpeace в ходе экспедиции на Камчатку зафиксировала загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения, одно из которых движется на юг полуострова, в сторону Южно-камчатского заказника — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».

«В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья», — рассказал руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло загрязнение океана при невыясненных до сих пор обстоятельствах: побережья были покрыты мертвыми морскими животными, которые были выброшены на берег, а вода поменяла цвет и консистенцию. 

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