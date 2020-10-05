Леонид Волков: Античеловеческая логика СК

Это циничный, людоедский комментарий Управления СК по Нижегородской области, последовавший сразу после самосожжения Славиной, типа «погибшая зря винила в чем-то Российскую Федерацию, ведь у Российской Федерации не было к ней никаких претензий: она не была подозреваемой и обвиняемой по делу, а только свидетелем».

Самое страшное то, что эти мрази даже искренне не понимают, как мне кажется, что с этим комментарием не так. У них-то бюрократическая логика: «главное, доказать, что не мы крайние». В этой логике осьминоги на Камчатке сами себя отравили; в этой же логике появилась когда-то знаменитая статья ФСБшников в МК: «мы ведь за Навальным так пристально следили, так что это точно не мы». Этой логикой все пронизано — неудивительно, что ей следует и Управление СК по Нижегородской области.

Только вот это — античеловеческая логика. Нормальный человек так устроен, что острее всего реагирует на несправедливость. Чем ярче несправедливость — тем сильнее реакция. Вот если ты украл миллион, а потом к тебе пришли, все изъяли, и заблокировали счет — с этим можно как-то жить. А если ты ничего не делал, а у тебя изымают все оборудование, потому что ты свидетель (!), по делу, которое было возбуждено по абсурдной статье в отношении едва знакомого тебе человека (!!), а само дело возникло, потому что следователи перепутали Великий Новгород и Нижний Новгород (!!!) — вот это Несправедливость с большой буквы. И да, на это совершенно нормальный человек может отреагировать непредсказуемо.

Это ведь не первый случай. Ровно год назад следователи СК пришли с обыском по месту прописки юриста нашего воронежского штаба Данила Новикова. Они прекрасно видели, что Данил там не живет. Тем не менее, они отобрали у его бабушки подаренный внуком планшет. У бабушки случился обширный инфаркт, и она скончалась. Потому что это было абсолютно несправедливо прежде всего. Сотрудники наших штабов (как, скажем, и сотрудники Открытки) — стойкие и храбрые люди, которые понимают, на что идут, которые понимают риски. Так уж получилось в нашей больной и несчастной стране, что каждый, кто занимается оппозиционной политикой, готов в любой момент к обыску, аресту, изъятию (а, точнее, похищению: не возвращают никогда и ничего) всей технике, аресту счетов, уголовному делу... Но дуболомы генерала Бастрыкина раз за разом проходятся катком по случайным людям: выпиливают двери родственникам и знакомым, арестовывают счета и воруют телефоны у бабушек и журналистов. И потом пишут: «а что такого? мы же ласково, они вообще были просто в статусе свидетелей! что это они оказались такие чувствительные, что умерли? мы не понимаем!».

Не понимаете — потому что в вас ничего человеческого не осталось.

Источник