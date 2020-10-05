Ростислав Туровский о замене главы Дагестана

Досрочная отставка 71-летнего главы Дагестана Владимира Васильева стала самосбывающимся прогнозом – экспертные прогнозы и более чем прозрачные информационные вбросы на эту тему с лета стали едва ли не постоянными. Следует напомнить, что приход Васильева в Дагестан был результатом федеральной кадровой рокировки, когда он уступил пост главы думской фракции «Единой России» Сергею Неверову, который, в свою очередь, уступил пост секретаря генсовета партии Андрею Турчаку. Назначение Васильева в Дагестан тогда красиво подавалось в контексте укрепления властной вертикали и зачистки коррумпированных местных элит, но в любом случае было делом временным.

С этой точки зрения назначение врио главы Дагестана Сергея Меликова – это тоже самосбывающийся прогноз, поскольку Меликова несколько лет считали главным претендентом на этот пост. Поэтому новое кадровое решение подготовлено очень давно и просто ждало своего часа. Формально Меликов – тоже варяг и силовик, но со своими отличиями. Он хоть и не родился в Дагестане, но имеет местные корни. Известность Меликов получил на посту представителя президента на Северном Кавказе, который он занимал в 2014-2016 годах, плотно и небезуспешно занимаясь всем регионом. А вот с дальнейшей работой на посту первого заместителя директора Росгвардии дело у него не сложилось, но вместо быстрого назначения главой Дагестана он некоторое время подождал и поработал сенатором от Ставропольского края, а потом уже занял место Васильева.

На самом деле для отношений с центром замена Васильева на Меликова мало что меняет – попытки наведения порядка в местной власти и антикоррупционных кампаний будут продолжаться, а глава региона по-прежнему будет восприниматься в роли поставленного центром «генерал-губернатора», но только более погруженного в местную жизнь. Критически важным был и остается вопрос о том, кто будет заниматься экономикой и финансами в правительстве Дагестана. И здесь уже мы скоро увидим, какие кланы возьмут верх, поскольку по-другому в Дагестане не бывает.

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