Оппозиционные партии в Кыргызстане потребовали отменить результаты выборов

12 партий в Кыргызстане потребовали от Центризбиркома отменить результаты парламентских выборов. Как сообщает «Медиазона», кандидат от партии «Республика» Мирлан Жеенчороев заявил, что партии подписали соответствующий меморандум. Подписи оставили 12 партий — «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика», «Мекенчил», «Бүтүн Кыргызстан», «Замандаш», «Реформа», «Ыйман Нуру», «Чоң казат», «Социал демократы», «Ордо» и «Мекен ынтымагы».

«Пусть соберутся члены ЦИК и выполнят требования собравшихся тут до 12 ночи. Мы будем ждать. 12 партий объединились. Новые выборы! Новые выборы!» — кричал в микрофон на площади Ала-Тоо в Бишкеке кандидат от «Ата Мекена» Жанар Акаев.

4 октября в Кыргызстане прошли седьмые парламентские выборы. По предварительным данным, большинство голосов получили провластная партия «Биримдик» и партия «Мекеним Кыргызстан». Последнюю связывают с кланом Матраимовых — влиятельной семьей, члены которой занимают высокие государственные посты и являются героями журналистских расследований о коррупции. 5 октября оппозиционные партии вышли на бессрочные акции протеста в Бишкеке, Таласе и Нарыне, требуя отмены результатов выборов.