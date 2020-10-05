В Минприроды заявили об отсутствии химикатов в пробах с Камчатки

Превышения предельно-допустимых концентраций по нефтепродуктам в местах загрязнений на Камчатке не выявлено, химических компонентов в пробах не обнаружено, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, в пробах есть небольшие превышения по железу и фосфатам, но они незначительны, передает «Интерфакс».

«Вы спросили, каков масштаб катастрофы — для нас масштаба катастрофы нет, ни один человек не погиб, ни один человек не пострадал. Я разговаривал с ребятами — восемь серферов получили, как пишут, ожог роговицы глаза, но это на самом деле каплями, растворами лечится — это не такой сильный ожог», — сказал Кобылкин.



Минприроды совместно с Генпрокуратурой проводит проверку предприятий, находящихся в районе разлива. Часть проб доставлена в Москву для проведения анализов.

Кобылкин подчеркнул, что загрязнение, которое произошло на Камчатке — не техногенного характера. «Если вторая версия — природная. Наша академия наук говорит, что в этот период времени, в период штормов происходят какие-либо явления, связанные с повышением токсичности», — добавил министр.

В конце сентября вода у побережья Халактырского пляжа изменила цвет, появился необычный запах. Серферы жаловались на проблемы со зрением, першение в горле, ухудшение самочувствия. Погибли тюлени, осьминоги, морские ежи и других придонные животные. Пробы воды показали превышения ПДК по фенолам и нефтепродуктам.

Причиной загрязнения воды могли стать техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическая активность, говорил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.