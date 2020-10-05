Путин сменил главу Дагестана

Президент Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана, на его место в качестве врио назначен генерал-полковник Сергей Меликов. Другим указом Путин назначил Васильева своим советником.

Сергей Меликов с 12 мая 2014 года работал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В феврале 2016 года был назначен первым заместителем директора Росгвардии. В сентябре 2019 года Меликов стал членом Совета Федерации, от исполнительной власти Ставропольского края.