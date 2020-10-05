В СК отрицают допрос Антона Фургала

СУ Следственного комитета по Хабаровскому краю опровергает информацию о допросе Антона Фургала — сына экс-губернатора региона Сергея Фургала.
«Распространяемая в ряде СМИ информация со ссылкой на Антона Фургала о его нахождении в течение нескольких часов в органах Следственного комитета Российской Федерации не соответствует действительности», — говорится в сообщении.Сам Антон Фургал на вопрос о своем задержании заявил РБК, что с ним «все нормально, все хорошо».
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников в своем telegram-канале сообщил, что Фургал вышел с ним на связь и сказал, что был в Следственном комитете: «Подробности расскажет сам, если сочтет нужным».
Ранее сегодня хабаровские telegram-каналы распространили информацию о задержании Антона Фургала. Якобы ему вменили статью о нарушении установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия.