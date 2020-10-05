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В СК отрицают допрос Антона Фургала

05.10.2020

СУ Следственного комитета по Хабаровскому краю опровергает информацию о допросе Антона Фургала — сына экс-губернатора региона Сергея Фургала.

«Распространяемая в ряде СМИ информация со ссылкой на Антона Фургала о его нахождении в течение нескольких часов в органах Следственного комитета Российской Федерации не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Сам Антон Фургал на вопрос о своем задержании заявил РБК, что с ним «все нормально, все хорошо».

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников в своем telegram-канале сообщил, что Фургал вышел с ним на связь и сказал, что был в Следственном комитете: «Подробности расскажет сам, если сочтет нужным». 

Ранее сегодня хабаровские telegram-каналы распространили информацию о задержании Антона Фургала. Якобы ему вменили статью о нарушении установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия.

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