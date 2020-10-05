В СК отрицают допрос Антона Фургала

СУ Следственного комитета по Хабаровскому краю опровергает информацию о допросе Антона Фургала — сына экс-губернатора региона Сергея Фургала.

«Распространяемая в ряде СМИ информация со ссылкой на Антона Фургала о его нахождении в течение нескольких часов в органах Следственного комитета Российской Федерации не соответствует действительности», — говорится в сообщении.