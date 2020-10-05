Нобелевскую премию по медицине дали за исследование гепатита С

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили Харви Альеру, Майклу Хогтону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С.

Они сделали основополагающие открытия, которые привели к идентификации вируса гепатита С, сообщили в Нобелевском комитете. До их работы открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными.

«Благодаря их открытию теперь доступны высокочувствительные анализы крови на вирус, которые по существу устранили посттрансфузионный гепатит во многих частях мира. Открытие также позволило быстро разработать противовирусные препараты, направленные против гепатита C. Впервые в истории болезнь теперь можно вылечить, что вселяет надежды на искоренение вируса гепатита C во всем мире», — говорится в сообщении.

Завтра будут объявлены лауреаты премии по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе. В пятницу присудят Нобелевскую премию мира. 12 октября — в сфере экономики.