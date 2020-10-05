Школы Москвы, Ульяновска и Сахалина переведут на «удаленку»

UPD: В Минпросвещения заявили, что решения о переводе школ на дистанционное обучения пока не приняты. Сведения о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствует действительности.

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве, Ульяновской области и на Сахалине школьников переведут на дистанционное обучение, сообщили в Министерстве просвещения, передает «Интерфакс».

По словам замминистра Виктора Басюка, даты перехода на «удаленку» определит руководство этих регионов: «Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация, и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтвержденная информация — это Москва».

С 5 октября в Москве начались всеобщие школьные каникулы. Предполагалось, что они продлятся две недели. Также с 5 октября городским организациям предписано перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала.