Российские гражданские организации выступили в поддержку белорусской оппозиции

Более ста представителей гражданских организаций России подписали обращение в поддержку жителей Белоруссии, выступающих за проведение политических реформ.

«Вся та Россия, которая к сегодняшнему дню сумела сохранить разум и честь в условиях многолетнего давления на основные права и свободы и массированного воздействия гигантской пропагандистской машины, оставившей далеко позади советский Агитпроп, — с вами и за вас. Мы с изумлением и восхищением следим за грандиозными событиями, разворачивающимися на наших глазах, — рождением гражданской нации в ходе массового ненасильственного протеста. Мы не верим ни одному слову диктатора и его приближенных, судорожно пытающихся удержать в своих руках не принадлежащую им власть. Мы разделяем ценности, за которые вы боретесь. Мы верим вам и верим в вас», — говорится в обращении.

Авторы письма отмечают, что «пока не в силах повлиять на наше правительство, постыдно признавшее легитимность диктатора и фактически способствующее удержанию его у власти»: «Наше правительство давно разорвало связь между властью и гражданским обществом и относится к нему, как к внутреннему врагу. Голоса тех, кто солидарен с вами, — а таких в нашей стране немало, — не слышны ни на российских официальных телеканалах, ни в российской официальной прессе: таким, как мы, туда вход заказан».

«Но вы должны знать: демократическая Россия категорически выступает против поддержки, оказываемой российским руководством Александру Лукашенко. И, само собой разумеется, мы не станем молчать, если наше правительство попытается предпринять какие-либо действия, направленные на уничтожение или ущемление независимости и суверенитета Беларуси», — подчеркивается в документе.