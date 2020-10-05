В Минобороны Армении заявили об обстреле Степанакерта

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт подвергается ракетным обстрелам, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. «В данный момент противник с большой интенсивностью наносит Степанакерту ракетные удары», — написала она в Facebook.

Она также сообщает, что «противник возобновил наступательные действия в южном направлении Арцахского фронта. Ведутся ожесточенные бои».

В Минобороны Азербайджана в свою очередь заявляют, что утром 5 октября силы ПВО зафиксировали пуск ракеты, выпущенной по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении.

«Уже несколько дней противник, прижатый по всему фронту, систематически наносит ракетные удары с территории Армении по густонаселенным районам Азербайджана и гражданской инфраструктуре на территории Азербайджана.

В то же время министерство обороны Армении отрицает факт обстрела территории Азербайджана со стороны Армении и заявляет, что он велся с оккупированных территорий. Такие безответственные и преступные действия Армении целенаправленно вынуждают Азербайджан на ответные меры», — говорится в сообщении.