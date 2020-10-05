В ЕСПЧ направлены 32 жалобы на аресты счетов сторонников Навального

В Европейский суд по правам человека направлены первые 32 жалобы на аресты счетов сторонников Алексея Навального. Всего их может быть около 90, пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В жалобах заявители настаивают на политическом характере блокировок. По их мнению, власти нарушили несколько статей Европейской конвенции: о праве на защиту собственности, о праве на эффективные средства правовой защиты, о праве на свободу собраний и ассоциаций и о том, что ограничения прав не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены.

«Заявитель не был ни подозреваемым, ни обвиняемым по уголовному делу, не признан и гражданским ответчиком. Таким образом, ни одно из условий для возможного взыскания средств со счетов заявителя не было соблюдено, а значит, вмешательство было незаконным», — говорится в жалобах.

В сентябре прошлого года руководитель следственной группы по делу ФБК Рустам Габдулин обратился в Басманный суд Москвы с ходатайствами об аресте в общей сложности 75,6 млн руб. на счетах десятков людей из разных городов России. Суд их удовлетворил, всего было заблокировано 192 счета.