Расследованием гибели морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СК

Материалы доследственной проверки массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана на Камчатке переданы в производство следователей центрального аппарата СК. Как сообщают в ведомстве, на месте происшествия продолжают работать криминалисты, которые сделали заборы материалов для лабораторных исследований, в том числе взяли пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка.

В конце сентября вода у побережья Халактырского пляжа изменила цвет, появился необычный запах. Серферы жаловались на проблемы со зрением, першение в горле, ухудшение самочувствия. Погибли тюлени, осьминоги, морские ежи и других придонные животные. Пробы воды показали превышения ПДК по фенолам и нефтепродуктам.

Причиной загрязнения воды могли стать техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическая активность, говорил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.