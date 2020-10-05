В Хабаровске задержали сына Сергея Фургала

В Хабаровском крае полиция задержала Антона Фургала — сына бывшего губернатора региона Сергея Фургала. По данным местных Telegram-каналов, ему вменяют статью нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия, передает Znak.com.

3 октября в Хабаровске очередная акция в поддержку бывшего губернатора собрала порядка 500 человек.

Митинги и шествия проходят в городе с 11 июля. Люди недовольны арестом Сергея Фургала, которого обвиняют в убийстве и покушении на убийство. За время протестов было зарегистрировано свыше 4 тыс. административных правонарушений, совершенных участниками автопробегов. Составлено почти 200 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов, были арестованы два десятка человек.